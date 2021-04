Xbox e i misteri della mensola di Phil Spencer | secondo Jeff Grubb tutti gli oggetti hanno un significato nascosto

(Di sabato 10 aprile 2021) Durante il suo ultimo podcast, il noto insider e giornalistaha invitato i fan a tenere d'occhio Microsoft per futuri annunci e sorprese. Nello specifico, ci ha consigliato di osservare bene, il capo di, durante le sue apparizioni in live streaming. Questo perché i ninnoli e i soprammobili che decorano la stanza di, possono offrire utili indizi sulle prossime mossecompagnia. Come ormai saprete, alcuni dei più importanti annunci di Microsoft e, ci furono "spoilerati" dacon largo anticipo, attraverso deglinascosti nella sua stanza: nessuno ci aveva mai fatto caso e la scoperta è sempre giunta a posteriori. Leggi altro...

