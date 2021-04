Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 aprile: un segreto inconfessabile (Di sabato 10 aprile 2021) Ad Un posto al sole entreranno sempre più nel vivo le vicende dei Cantieri, come annunciano le anticipazioni dal 12 al 16 aprile. In particolare, Franco indagherà su Ernesto Gargiulo, convinto sia lui il responsabile dei sabotaggi, mentre il riavvicinamento tra Michele e Silvia rischierà di essere compromesso. Intanto, Guido capirà che la nipote di Mariella potrebbe portare scompiglio a Palazzo Palladini a causa della sua avvenenza e sensualità. In seguito, Franco, per incastrare Ernesto, cercherà l'aiuto di una persona che riesca a farlo confessare, mentre Ferri si ritroverà inconsapevolmente in compagnia di colui che ha pianificato i sabotaggi ai Cantieri. Intanto, Speranza attirerà l'attenzione sia di Vittorio sia di Samuel, mentre una frecciatina di Renato ferirà Raffaele, ma Ornella si vendicherà. Un ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021) Ad Unalentreranno sempre più nel vivo le vicende dei Cantieri, come annunciano ledal 12 al 16. In particolare, Franco indagherà su Ernesto Gargiulo, convinto sia lui il responsabile dei sabotaggi, mentre il riavvicinamento tra Michele e Silvia rischierà di essere compromesso. Intanto, Guido capirà che la nipote di Mariella potrebbe portare scompiglio a Palazzo Palladini a causa della sua avvenenza e sensualità. In seguito, Franco, per incastrare Ernesto, cercherà l'aiuto di una persona che riesca a farlo confessare, mentre Ferri si ritroverà inconsapevolmente in compagnia di colui che ha pianificato i sabotaggi ai Cantieri. Intanto, Speranza attirerà l'attenzione sia di Vittorio sia di Samuel, mentre una frecciatina di Renato ferirà Raffaele, ma Ornella si vendicherà. Un ...

andserret : @GenCar5 @SkyTG24 Le persone sole sulle spiagge assaltate con gli elicotteri tipo Apocalypse Now, gli impiegati col… - ridi_chetipassa : VORREI CHE IL SOLE SPARISSE , AL SUO POSTO METTEREI IL TUO VISO,COSI OGNI VOLTA CHE GUARDERO' IL CIELO DIRO''': .AZZ CHE GIORNATA DI MERDA! - cannedcat : @profgviesti Non si può vivere in un posto senza sole - LauraGiulia71 : @micheciprovo Concordo ma io sceglierei Un altro sole al posto di Uno (ma so che al 90% sarà Uno, visto anche il me… - Enzaedma60 : RT @Maurizincazzato: Michel:?«Dispiaciuto per l’incidente di Ankara, mi toglie il sonno» - Il Sole 24 ORE @sole24ore -