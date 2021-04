(Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Strage di ciclisti. Nei primi tre mesi del 2021 ne sono morti 44, unodue, mai cosi tanti negli ultimi anni e nonostante le limitazioni agli spostamenti imposte dal Covid. Ad aggiornare i dati è lo speciale "Osservatorio ciclisti" dell'Associazione sostenitori e amici polizia stradale. Dopo i 14 decessi di gennaio e i 17 di febbraio, dal 1° al 31 marzo sono rimasti vittime di incidenti 13 ciclisti, 11 uomini e 2 donne, 11 italiani e 2 stranieri. Nei primi tre mesi del 2019 erano morti 37 ciclisti (in totale in quell'anno ci furono 253 morti tra gli utenti delle due ruote), 33 nei primi tre mesi del 2018 (totale dell'anno 219); mancano i dati del 2020 al momento non ancora comunicati da parte di ACI-Istat. "L'emergenza Covid e l'introduzione delle limitazioni ...

Advertising

pippograd : Oggi bel giro nel #chianti sulle strade della crono del #Giro99 vinta all'epoca da un semi sconosciuto #Roglic. Riu… - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Italia: Sulle strade italiane ogni due giorni muore un ciclista - Agenzia_Italia : Sulle strade italiane ogni due giorni muore un ciclista - sulsitodisimone : Sulle strade italiane ogni due giorni muore un ciclista - danilonapolita1 : RT @IlPedaleRosa: Ju Green A.S.D. Gorla Minore, esordio stagionale sulle strade veronesi di Bovolone. I ragazzi della MTB in trasferta nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle strade

Agenzia ANSA

italiane ogni due giorni muore un ...Tutte leProvinciali sono diventate delle Trazzere, non vengono più fatte le manutenzioni ...Cgil è vivere ed abitare il territorio da protagonisti per incidere in maniera più efficace...giorno in cui decade l’obbligo per tutti gli autoveicoli di circolare con gomme adatte a strade innevate o ghiacciate o di avere a bordo strumenti equiparati, in vigore sulle strade (in cui è ...L' uomo è salito sul muretto che delimita la strada con il dirupo sottostante e lo ha percorso il tutta la sua lunghezza con apparente tranquillità, ma con l'alto rischio di cadere nel vuoto. E sembra ...