Sospensione attività’ centri vaccinali in Irpinia, lunedì riprendono le somministrazioni (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa della carenza di dosi di vaccino disponibili, l’Asl di Avellino ha comunicato la Sospensione per domani 10 aprile 2021 delle attività presso i 22 centri vaccinali territoriali. La Campagna Vaccinale anti-Covid 19 riprenderà regolarmente lunedì mattina grazie alla disponibilità da parte della Unita’ di Crisi regionale di una ulteriore straordinaria consegna di dosi vaccinali in favore dell’Asl di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa della carenza di dosi di vaccino disponibili, l’Asl di Avellino ha comunicato laper domani 10 aprile 2021 delle attività presso i 22territoriali. La Campagna Vaccinale anti-Covid 19 riprenderà regolarmentemattina grazie alla disponibilità da parte della Unita’ di Crisi regionale di una ulteriore straordinaria consegna di dosiin favore dell’Asl di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

irpiniatimes1 : SOSPENSIONE ATTIVITÀ’ CENTRI VACCINALI NELLA GIORNATA DI DOMANI, LUNEDÌ RIPRENDONO LE VACCINAZIONI - anteprima24 : ** Sospensione attività’ centri vaccinali in Irpinia, lunedì riprendono le somministrazioni **… - OrtaGuida : @repubblica -l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati, -la sospensione della patente di guida o del… - tapatiofoto : @NicolaPorro Da notare alcune pene accessorie previste: -l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati,… - calabrorosa1 : @RoccoTodero @Agnese73186871 @vitosemeraro7 @jimmomo Lo Psicologo,citato inopportunamente da Draghi,non ha rubato n… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospensione attività’ Pignoramenti e riscossione cartelle: stop per tutto il 2020. Novità e regole LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi