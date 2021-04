Sonego-Fritz oggi, ATP Cagliari: orario semifinale, tv, programma, streaming (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzo Sonego tornerà oggi in campo per la semifinale dell’ATP di Cagliari, in programma sul Centrale alle ore 12.00, contro Taylor Fritz. Una sfida molto complicata per il tennista azzurro che si troverà di fronte un avversario molto solido e in un ottima condizione di forma. Il numero 34 del mondo ha disputato un ottimo torneo sin qui, mettendo in luce, oltre alle qualità tecnica, una forza caratteriale e una grinta di altissimo livello. Il piemontese ha sconfitto dopo una durissima battaglia sportiva Yannick Hanfmann ai quarti mentre Fritz si è sbarazzato in maniera più agevole di Aljaz Bedene. Nei quattro precedenti lo statunitense ha vinto per tre volte ma Sonego ha conquistato l’unica sfida sulla terra rossa. Ci si attende, quindi, un match ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Lorenzotorneràin campo per ladell’ATP di, insul Centrale alle ore 12.00, contro Taylor. Una sfida molto complicata per il tennista azzurro che si troverà di fronte un avversario molto solido e in un ottima condizione di forma. Il numero 34 del mondo ha disputato un ottimo torneo sin qui, mettendo in luce, oltre alle qualità tecnica, una forza caratteriale e una grinta di altissimo livello. Il piemontese ha sconfitto dopo una durissima battaglia sportiva Yannick Hanfmann ai quarti mentresi è sbarazzato in maniera più agevole di Aljaz Bedene. Nei quattro precedenti lo statunitense ha vinto per tre volte maha conquistato l’unica sfida sulla terra rossa. Ci si attende, quindi, un match ...

