Serie B, colpo Salernitana a Chiavari. Cadono Lecce e Monza (Di sabato 10 aprile 2021) In Serie B la 33.ma giornata si è disputata oggi e a fare un bel passo avanti è stata la Salernitana che è passata sul terreno dell'Entella con il punteggio di 3-0. Inatteso crollo interno del lanciato Lecce superato al Via del Mare dalla Spal di Rastelli. Altro ko sorprendente quello del Monza sul terreno dell'Empoli. Questi i risultati:Ascoli-Monza 1-0L’Ascoli batte 1-0 la corazzata Monza a cui non basta il rientro di Balotelli per risollevarsi. Ipadroni di casa partono subito bene con uno slalom di Caligara chiuso bene da Frattesi. Al 38? pericolo si i brinazoli con Diaw in tuffo che non trova il pallone per battere Leali. Al 42? Dionisi soffia il pallone a Pirola servendo Bidaoui solo davanti a Di Gregorio, ma il tiro dell’ex spezzino finisce sulla traversa dopo il disperato ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) InB la 33.ma giornata si è disputata oggi e a fare un bel passo avanti è stata lache è passata sul terreno dell'Entella con il punteggio di 3-0. Inatteso crollo interno del lanciatosuperato al Via del Mare dalla Spal di Rastelli. Altro ko sorprendente quello delsul terreno dell'Empoli. Questi i risultati:Ascoli-1-0L’Ascoli batte 1-0 la corazzataa cui non basta il rientro di Balotelli per risollevarsi. Ipadroni di casa partono subito bene con uno slalom di Caligara chiuso bene da Frattesi. Al 38? pericolo si i brinazoli con Diaw in tuffo che non trova il pallone per battere Leali. Al 42? Dionisi soffia il pallone a Pirola servendo Bidaoui solo davanti a Di Gregorio, ma il tiro dell’ex spezzino finisce sulla traversa dopo il disperato ...

