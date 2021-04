Sacro Monte, ultimi ritocchi alla "Fuga in Egitto" (Di sabato 10 aprile 2021) L'appuntamento è per questa sera dalle 20.45 su Zoom (prenotazione obbligatoria su archeologistics.it). Sarà lo stesso restauratore Antonio Rava a raccontare il lavoro svolto, presentando le scelte e ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) L'appuntamento è per questa sera dalle 20.45 su Zoom (prenotazione obbligatoria su archeologistics.it). Sarà lo stesso restauratore Antonio Rava a raccontare il lavoro svolto, presentando le scelte e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sacro Monte Sacro Monte, ultimi ritocchi alla "Fuga in Egitto" Manca ormai poco al termine dell'intervento di restauro della "Fuga in Egitto", opera pittorica muraria realizzata nel 1983 da Renato Guttuso, collocata lungo la salita del Sacro Monte di Varese. L'opera, situata di fianco alla terza cappella, venne realizzata dal vivo dall'artista di origini siciliane, attirando l'attenzione di tanti appassionati d'arte e fedeli. Ora ...

La Lombardia torna arancione, la protesta degli ambulanti e il futuro dell'area ex Aermacchi nel podcast del 9 aprile Il restauratore dell'opera muraria di Renato Guttuso "Fuga in Egitto alla terza cappella del sacro Monte di Varese sarà ospite di un evento on line di archeologistic per descrivere l'intervento di ...

