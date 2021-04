Sabatini: «Confermerei Fonseca. Mihajlovic? Non pensa a lasciare il Bologna» (Di sabato 10 aprile 2021) Walter Sabatini ha parlato di Roma e Bologna nell’intervista rilasciato al Tribunale delle Romane Il direttore tecnico del Bologna Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista al Tribunale delle Romane, programma del canale Rete Oro. Queste alcune sue parole. ROMA – «La Roma è una squadra forte, ha giocato per lungo periodo un bel calcio verticale e mortifero, per le caratteristiche dei calciatori e i dettami di Fonseca». Fonseca – «Per quello che ho visto alla Roma sì, ma non so bene le diatribe interne e ciò che succede nella Capitale. È difficile capire con chi parlare nella Roma, adesso c’è Tiago Pinto che non conoscevo. Noi non abbiamo una esigenza di parlare con la Roma e viceversa. Molto distrattamente la Roma non ha notato i campioni del Bologna, li vedrà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Walterha parlato di Roma enell’intervista rilasciato al Tribunale delle Romane Il direttore tecnico delWalterha rilasciato un’intervista al Tribunale delle Romane, programma del canale Rete Oro. Queste alcune sue parole. ROMA – «La Roma è una squadra forte, ha giocato per lungo periodo un bel calcio verticale e mortifero, per le caratteristiche dei calciatori e i dettami di».– «Per quello che ho visto alla Roma sì, ma non so bene le diatribe interne e ciò che succede nella Capitale. È difficile capire con chi parlare nella Roma, adesso c’è Tiago Pinto che non conoscevo. Noi non abbiamo una esigenza di parlare con la Roma e viceversa. Molto distrattamente la Roma non ha notato i campioni del, li vedrà ...

