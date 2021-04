Rosalinda Cannavò fa pace con Dayane Mello: la videochiamata, poi lo sfogo contro gli hater (Di sabato 10 aprile 2021) Il nuovo capitolo dell’eterna telenovela con protagoniste Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è un gesto distensivo da parte della modella brasiliana, che sembra portare finalmente il sereno nella turbolenta coppia di amiche nata al GF Vip. Dayane e Rosalinda si sono sentite in una videochiamata, come ha svelato la Cannavò su Instagram Stories, a riprova della volontà di entrambe di ricucire il rapporto rotto dalla nomination di Dayane e dalle sue critiche all’attrice siciliana. La videochiamata tra Rosalidna e Dayane Sappiamo che le due ex concorrenti si erano già sentite per messaggio, eppure, anche negli ultimi giorni, Dayane non ha fatto mancare forti attacchi a ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Il nuovo capitolo dell’eterna telenovela con protagonisteè un gesto distensivo da parte della modella brasiliana, che sembra portare finalmente il sereno nella turbolenta coppia di amiche nata al GF Vip.si sono sentite in una, come ha svelato lasu Instagram Stories, a riprova della volontà di entrambe di ricucire il rapporto rotto dalla nomination die dalle sue critiche all’attrice siciliana. Latra Rosalidna eSappiamo che le due ex concorrenti si erano già sentite per messaggio, eppure, anche negli ultimi giorni,non ha fatto mancare forti attacchi a ...

trash_italiano : Rosalinda Cannavò, dopo il racconto sulla sua anoressia, sponsorizza challenge dimagranti in cui bisogna sostituire… - flydownbaby1 : RT @___BrOwNiE9___: 6 mesi di programma ma non ho capito chi sono realmente Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Erano troppo occupati a pi… - riverflow_11 : RT @___BrOwNiE9___: 6 mesi di programma ma non ho capito chi sono realmente Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Erano troppo occupati a pi… - ___BrOwNiE9___ : 6 mesi di programma ma non ho capito chi sono realmente Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Erano troppo occupati… - SilvaGesa : @gabimartins Ta a cara da Rosalinda cannavo -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò La Pasqua 2021 dei Vip: niente viaggi all'estero, solo amore e famiglia Come i Vip hanno passato la Pasqua Ci sono Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che dopo essersi innamorati al GF Vip vivono già insieme a Milano a casa di lui e hanno scelto di andare a Osimo, la ...

Dayane Mello ritorna a parlare del 'GF Vip': 'Sono molto orgogliosa del mio percorso' Ovviamente racconta anche sulle amicizie create nella casa, dove dice la sua sul rapporto di 'odio e amore' con Rosalinda Cannavò . - - > L'intervista rilasciata da Dayane Mello Rivela di aver deciso ...

