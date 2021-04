Roma, cinghiale corre tra le auto in transito sul viadotto di via Flaminia (Di sabato 10 aprile 2021) Passeggia, trotterella, ogni tanto prova pure una rincorsa. E tutto questo in mezzo al traffico della via Flaminia a Roma. Ma chi? Un cinghiale, specie nota e familiare ai Romani. Qui si vede mentre ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021) Passeggia, trotterella, ogni tanto prova pure una rincorsa. E tutto questo in mezzo al traffico della via. Ma chi? Un, specie nota e familiare aini. Qui si vede mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma cinghiale Roma, cinghiale corre tra le auto in transito sul viadotto di via Flaminia Passeggia, trotterella, ogni tanto prova pure una rincorsa. E tutto questo in mezzo al traffico della via Flaminia a Roma. Ma chi? Un cinghiale, specie nota e familiare ai romani. Qui si vede mentre passa tra le auto in transito sul viadotto di via Flaminia

Zona rossa Rimini, ristoratore si ribella: "Sabato apro" "Ho deciso di scrivere quel post dopo avere visto i miei colleghi manifestare a Roma , fronteggiati ... "Tagliatelle al cinghiale, cappelletti in brodo e poi quello che mi va di fare". Torsani è così, ...

Zona rossa Rimini, ristoratore si ribella: "Sabato apro" Arriva da Misano la contestazione di Paolo Torsani, gestore di un noto pub: "Sono stanco e infuriato. Sabato riaccendo i fornelli" ...

