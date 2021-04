Piattaforme avvisate | Alibaba multata dall’antitrust cinese

(Di sabato 10 aprile 2021) Troppo ricche, troppo potenti, troppo pericolose: da tempo il partito comunistaha preso di mira le, in particolare. L’azienda di Jack Ma era già stata avvisata mesi fa, quando la quotazione (record) a Hong Kong di Ant Financial era stata bloccata. A dicembre era partita poi l’indagine, il cui esito è arrivato ieri: a causa dell’abuso della sua posizione dominante (in praticaimpedirebbe ai venditori di utilizzare anche altre) l’organo regolatoreha inflitto all’azienda … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piattaforme avvisate

Blogo.it

Secondo Deliverance, 'il tempo delle attese è finito, lesono: devono regolamentare il settore, non c'è più tempo da perdere. Lo dicono le strade, lo dicono le piazze. Lo dicono ...Russia e Cina sono. Alla Casa Bianca è tornato un esponente di quella tradizione ... la cancellazione con un 'click' della catena di 'H&M' da tutte ledi commercio online cinesi, ...An absolute car crash. Interpellato dal Financial Times, un banchiere d'investimento ha definito in questo modo il debutto di Deliveroo alla Borsa di Londra. E, in effetti, un -30% nel giorno dell'Ipo ...Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Grande giornata di lotta oggi per noi rider del delivery food. In più di 20 città italiane si sono organizzate piazze ed iniziative all’insegna del protagonismo delle la ...