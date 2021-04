Palermo-Vibonese 0-0: rosanero generosi ma sterili, la compagine di Filippi stecca e delude al “Barbera” (Di sabato 10 aprile 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Dimenticare Monopoli.L'infausta trasferta in terra pugliese ha lasciato in dote più di un motivo di amarezza in casa rosanero. L'infortunio che ha messo fuori causa il bomber, Lorenzo Lucca, la cocente rimonta subita nell'ulòtimo scorcio di mtch quando Santana e compagni pregustavano già la conquista dei tre punti.L'esclusione di Saraniti dalla lista dei convocati fa inevitabilmente rumore. Filippi vara un 3-4-2-1 non privo di sorprese nella composizione dell'undici iniziale. Pelagotti tra i pali Marong, al debutto tra i titolari, forma il terzetto difensivo con Palazzi e Somma. Luperini e De Rose tandem di interni in zona nevralgica, Almici e Valente esterni alti sulle corsie. Tridente offensivo anomalo con Silipo, Santana e Rauti. Valente si mostra subito tra i più attivi: il cross del numero 14 ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) In aggiornamento...PRIMO TEMPO - Dimenticare Monopoli.L'infausta trasferta in terra pugliese ha lasciato in dote più di un motivo di amarezza in casa. L'infortunio che ha messo fuori causa il bomber, Lorenzo Lucca, la cocente rimonta subita nell'ulòtimo scorcio di mtch quando Santana e compagni pregustavano già la conquista dei tre punti.L'esclusione di Saraniti dalla lista dei convocati fa inevitabilmente rumore.vara un 3-4-2-1 non privo di sorprese nella composizione dell'undici iniziale. Pelagotti tra i pali Marong, al debutto tra i titolari, forma il terzetto difensivo con Palazzi e Somma. Luperini e De Rose tandem di interni in zona nevralgica, Almici e Valente esterni alti sulle corsie. Tridente offensivo anomalo con Silipo, Santana e Rauti. Valente si mostra subito tra i più attivi: il cross del numero 14 ...

