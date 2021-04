Napoli rincorre l’Europa ma poi la vera ambizione è la settimana tipo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 aprile 2021) Circa 700 giorni fastava battezzando definitivamente come scialba, quasi fallimentare, una stagione in cui, con ben 4 giornate d’anticipo, la nostra squadra del cuore era già matematicamente certa dell’ingresso in Champions League. Poi 7 giorni dopo, a tre giornate dalla fine, arrivò anche il secondo posto aritmetico. Un secondo posto raggiunto per la terza volta in quattro anni, con la settima qualificazione in zona Champions in nove stagioni, roba che nessun’altra squadra, a parte la Juventus, era riuscita a fare. Troppo poco, quasi noioso, noi napoletani pensavamo di meritare altro. Guai a regalare un misero secondo posto al popolo, noi aseguiamo il motto di Enzo Ferrari, “i secondi sono i primi tra i perdenti”. Quella squadra fallì nell’impresa di centrare quell’amatissimo sesto-settimo posto, che giustamente Raniero Virgilio ha ...