Mi scuso con il compagno Napolitano Cesare Battisti | l' ultima vergogna del presidente Lula

Si dice pentito l'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Si sente in colpa per non aver estradato l'ex membro dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti, consegnato all'Italia solo pochi anni fa da Jair Bolsonaro. Per questo Lula ha chiesto scusa "al compagno Napolitano" e al popolo italiano. "Chiedo scusa al popolo italiano, credevo fosse innocente ma dopo la confessione posso solo scusarmi - ha detto Lula, intervistato a Tg2 Post - Ho molti amici nella politica italiana, nei sindacati, nella chiesa. Sono amico di Enrico Letta". L'ex presidente, poi, ha puntato il dito contro Bolsonaro per il modo in cui ha gestito la pandemia da Covid in Brasile: "Totalmente irresponsabile e irrispettoso nei ..."

