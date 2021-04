LIVE Italia-Inghilterra 0-0, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: si parte al Lanfranchi di Parma! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – La formazione dell’Italia – Il programma del match 8? Molto bene fino a questo momento anche in fase difensiva l’Italia che sta concedendo poco alla squadra di Simon Middleton. 6? Troppa frenesia da parte di Veronica Madia, arriva la risposta inglese: calcio di punizione per la formazione ospite. 5? Fa strada l’Italia dopo la rimessa laterale grazie ad una buona giocata di Arrighetti. Buona partenza per le azzurre che mettono pressione sull’Inghilterra. 4? Buono il possesso dell’Italia che sta giocando in maniera semplice, ma efficace. Non si deve commettere ingenuità contro una macchina perfetta come quella inglese. 3? Ostuni Minuzzi decide di mettere il pallone in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – La formazione dell’– Il programma del match 8? Molto bene fino a questo momento anche in fase difensiva l’che sta concedendo poco alla squadra di Simon Middleton. 6? Troppa frenesia dadi Veronica Madia, arriva la risposta inglese: calcio di punizione per la formazione ospite. 5? Fa strada l’dopo la rimessa laterale grazie ad una buona giocata di Arrighetti. Buonanza per le azzurre che mettono pressione sull’. 4? Buono il possesso dell’che sta giocando in maniera semplice, ma efficace. Non si deve commettere ingenuità contro una macchina perfetta come quella inglese. 3? Ostuni Minuzzi decide di mettere il pallone in ...

