L’Italia in 10 selfie. Il dossier Symbola sull’eccellenza del nostro Paese (Di sabato 10 aprile 2021) L’Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, il 79%, con una incidenza più che doppia rispetto alla media dell’Unione europea. Questo e molti altri sono i punti di forza che come ogni anno, a partire dai rapporti della Fondazione Symbola, il dossier “L’Italia dei 10 selfie” ritrae nel nostro Paese. Il Rapporto del 2021, realizzato in collaborazione con Unioncamere ed Assocamerestero, con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero della Transizione Ecologica, racconta L’Italia nel mondo tanto da essere tradotto in inglese, spagnolo, francese, russo, cinese e giapponese. “Abbiamo bisogno di trovare una missione comune per far ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021)è ileuropeo con la più alta percentuale di riciclo sulla totalità dei rifiuti, il 79%, con una incidenza più che doppia rispetto alla media dell’Unione europea. Questo e molti altri sono i punti di forza che come ogni anno, a partire dai rapporti della Fondazione, ildei 10” ritrae nel. Il Rapporto del 2021, realizzato in collaborazione con Unioncamere ed Assocamerestero, con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero della Transizione Ecologica, raccontanel mondo tanto da essere tradotto in inglese, spagnolo, francese, russo, cinese e giapponese. “Abbiamo bisogno di trovare una missione comune per far ...

Advertising

WelfareNetwork : L’ITALIA IN 10 SELFIE 2021: UN'ECONOMIA A MISURA D’UOMO - creditosportivo : @SymbolaFondazio fotografa con 'L’Italia in 10 selfie 2021' i punti di forza del nostro Paese: l'Italia è una super… - AndreaSaviane1 : RT @Exportiamo: ??Con una quota del 16,6% l'Italia è il primo Paese esportatore di #biciclette in Europa, per un valore complessivo di 609 m… - Toofoodforyou : RT @ilGamberoRosso: Perché guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto? Attraverso le sue imprese l’Italia sa farsi valere anche all’estero… h… - giuliomagnifico : Il report sull'economia sostenibile 'L'Italia in 10 selfie 2021' che restituisce un’immagine dell’Italia che stupis… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia selfie Morte e tecnologia, il tanatologo: «Tra avatar ed enciclopedie 2.0, l’aldilà è tornato ad essere un tema» Corriere della Sera