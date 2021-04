L’espulsione di Ibrahimovic, rosso diretto nel match Parma-Milan (Di sabato 10 aprile 2021) Espulsione per Zlatan Ibrahimovic nella partita del campionato di Serie A tra Parma e Milan. Si sta giocando un match molto importante valido per il massimo campionato italiano, i rossoneri hanno l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica mentre per i padroni di casa la situazione è sempre più complicata e la retrocessione vicina. Doppio vantaggio della squadra di Stefano Pioli grazie alle reti messe a segno da Rebic e Kessie. Al 60? il Milan rimane in 10 per L’espulsione di Ibrahimovic, proteste dello svedese con l’arbitro e rosso diretto. Ingenuità per l’attaccante. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) Espulsione per Zlatannella partita del campionato di Serie A tra. Si sta giocando unmolto importante valido per il massimo campionato italiano, ineri hanno l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica mentre per i padroni di casa la situazione è sempre più complicata e la retrocessione vicina. Doppio vantaggio della squadra di Stefano Pioli grazie alle reti messe a segno da Rebic e Kessie. Al 60? ilrimane in 10 perdi, proteste dello svedese con l’arbitro e. Ingenuità per l’attaccante. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

rep_parma : Diretta Parma-Milan 1-2: per i ducali accorcia Gagliolo, rossoneri in dieci per l'espulsione di Ibrahimovic [di Ant… - SamueleMarchet4 : #ParmaMilan Domanda per quelli scioccati dell'espulsione di Ibrahimovic e che insultano Maresca: Ma la partita l'… - RaiSport : #ParmaMilan 1-2 Con la rete di #Gagliolo il Parma accorcia le distanze dal #Milan, in 10 dopo l'espulsione di… - Filo2385Filippo : Io nn ho capito l’espulsione di #Ibrahimovic #ParmaMilan - calciomercatoit : ?? CARTELLINO ROSSO! #Milan in dieci uomini per l'espulsione di #Ibrahimovic al 60' #ParmaMilan 0-2 #SerieA LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : L’espulsione Ibrahimovic Lukaku-Ibrahimovic: «Torna alle tue voodoo». Cosa si sono detti e dove nasce il riferimento Corriere della Sera