Lazio, non ci sono dubbi: Luis Alberto è pronto per il Verona (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo il brutto infortunio alla caviglia della scorsa settimana, Luis Alberto sembra aver recuperato pienamente: è pronto per il Verona Siamo ormai alla vigilia della sfida di campionato tra Verona e Lazio: la gara del Bentegodi si giocherà domani alle 15.00 e sarà valevole per la 30esima giornata di Serie A. Orfana di Simone Inzaghi e con le pesanti assenze di Lazzari e Correa, la squadra si trova ridotta quasi all'osso. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Tuttavia, per Massimiliano Farris c'è un'ottima notizia: infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Luis Alberto è pronto a scendere in campo per giocare contro gli scaligeri. Dopo il brutto infortunio rimediato la scorsa settimana in ...

