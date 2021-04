L' assessore regionale Nardini | Urgente l' approvazione del Ddl Zan

GazzChianti : TOSCANA - Cacciata di casa perché omosessuale, Nardini: “Urgente l’approvazione del Ddl Zan”. L'assessore regionale… - cronachelucane : GELATE IN BASILICATA, CONFAGRICOLTURA: «URGE ATTIVARE STRUMENTI PER RISTORO DANNI» - «Abbiamo chiesto all’assessore… - AlbaniFulvio : @mariogiordano5 è normale che medico ASL siena rifiuti visita specialistica urgente e ne DG ne direttore sanitario… - anteprima24 : ** #Gelate, l'#Assessore regionale #Caputo vicino agli agricoltori danneggiati ** - AlbaniFulvio : @DeMossi2 è normale che medico ASL siena rifiuti una visita specialistica urgente e né DG né direttore sanitario r… -

Ultime Notizie dalla rete : assessore regionale

Il Tirreno

... come nel resto del territorio, cioè in presenza fino alla terza media e in dad al 50% ...in degenza ordinaria - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'...I casi a Roma città sono a quota 700" riferisce l'alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task - forceper Covid - 19 con i direttori ...Conferenza stampa del governatore Nello Musumeci per fare il punto sui vaccini e sui contagi in Sicilia: la diretta da Catania ...Si è spenta nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 7:15, l’ex sindaco di Taranto Rossana Di Bello. È l’ennesima vittima del virus che sta funestando il mondo da oltre un anno. Era ricoverata ...