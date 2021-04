Italia e Stati Uniti, Di Maio c’è. Con Blinken, Pelosi e i think tank (Di sabato 10 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà lunedì a Washington per incontrare il segretario di Stato americano Antony Blinken. È il primo ministro in assoluto (oltre che tra i colleghi Ue) a essere ricevuto dalla nuova amministrazione statunitense. Al centro del confronto tra i due – il secondo in poche settimane dopo quello a margine della ministeriale Nato di fine marzo – diversi temi accomunati da un intento sempre più chiaro con l’arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi: il rilancio delle relazioni transatlantiche. Lo dimostra la partecipazione del ministro Di Maio a un evento dell’Atlantic Council, in agenda martedì, dedicato ai 160 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Tra gli altri ospiti delle celebrazioni anche la speaker della Camera Nancy Pelosi, l’ex presidente del Consiglio Giulio Amato, il ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Luigi Disarà lunedì a Washington per incontrare il segretario di Stato americano Antony. È il primo ministro in assoluto (oltre che tra i colleghi Ue) a essere ricevuto dalla nuova amministrazione statunitense. Al centro del confronto tra i due – il secondo in poche settimane dopo quello a margine della ministeriale Nato di fine marzo – diversi temi accomunati da un intento sempre più chiaro con l’arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi: il rilancio delle relazioni transatlantiche. Lo dimostra la partecipazione del ministro Dia un evento dell’Atlantic Council, in agenda martedì, dedicato ai 160 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Tra gli altri ospiti delle celebrazioni anche la speaker della Camera Nancy, l’ex presidente del Consiglio Giulio Amato, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Stati Nuovo decreto Draghi: cosa prevede il piano di riapertura L'Italia si avvia quasi interamente verso la zona arancione da lunedì 12 aprile: il decreto Draghi in ... ma solo per le Regioni i cui contagi lo permetteranno e per i territori dove sono già stati ...

Lorenzo Battistello, dal Grande Fratello alla Spagna: 'Qui meno paura, meglio le nostre regole' Le differenze tra Spagna e Italia sono davvero tante, soprattutto per quanto riguarda i locali ... Però sono stati riaperti i centri commerciali anche nei weekend e durante il giorno la gente va in ...

L’Irlanda aggiunge chi arriva da Italia, Stati Uniti e Francia fra i Paesi a quarantena obbligatoria La Stampa Ecco come Speranza colorerà l'Italia a partire dal 12 aprile Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 9 aprile 2021, ha firmato le nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì ...

Milano, 28enne aggredisce ragazza 19enne a Sesto Rondò: arrestato Milano, 10 apr. (askanews) - Un egiziano di 28 anni, regolare in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, la notte del 9 aprile con l'accusa di violenza ...

