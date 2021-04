Harry e Meghan separati per i funerali del principe Filippo il 17 aprile | il Duca ritrova la Royal Family da solo

(Di sabato 10 aprile 2021)non andranno insieme aidel, scomparso venerdì 9nel castello di Windsor, alla soglia dei 100 anni che avrebbe compiuto il 10 giugno. I Duchi di Sussex si separano: lui ci sarà, lei no, perché i medici le hanno consigliato di non affrontare un viaggio così lungo – dalla California al Regno Unito – visto lo stato avanzato della sua gravidanza. Idelsaranno celebrati sabato 17al castello di Windsor in forma privata, ha annunciato Buckingham Palace con trenta persone ammesse alla cerimonia come da protocolli di sicurezza anti-Covid. Tra i presenti ci sarà appunto il secondogenito di Carlo, ma non sua moglie che aspetta il secondo ...

Fianco a fianco fino alla fine, la regina ed il consorte, insieme per 73 anni. Sabato prossimo le esequie a Windsor, in forma privata e nel rispetto delle norme anti - Covidsarà ai funerali ma senzaIl principeparteciperà al funerale, ma con lui non ci sarà la moglie. Lo rende noto Buckingham Palace. L'assenza diè frutto delle ...In tutto il Regno Unito hanno risuonato le salve di cannone sparate per rendere omaggio al principe Filippo, il giorno successivo alla sua morte. Buckingham ...E fra i presenti, con Elisabetta e i quattro figli in testa, ci sarà spazio per il prediletto nipote-ribelle Harry, in arrivo dall'autoesilio californiano, ma non per sua moglie Meghan, fermata ...