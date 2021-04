Guardiola k.o. con il Leeds: «Avete visto Bayern-PSG?» – VIDEO (Di sabato 10 aprile 2021) Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Leeds: le parole del tecnico del City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Leeds. Le parole del tecnico dopo la sconfitta contro il Leeds. «Molte volte il Leeds crea più occasioni degli avversari ma perde la partita. Nel calcio vince chi segna, ne abbiamo parlato tante volte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Pepha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il: le parole del tecnico del City Pepha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il. Le parole del tecnico dopo la sconfitta contro il. «Molte volte ilcrea più occasioni degli avversari ma perde la partita. Nel calcio vince chi segna, ne abbiamo parlato tante volte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

