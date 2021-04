Gregoretti: "non ci fu sequestro di persona". Il Pm di Catania chiede il non luogo a procedere per Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella vicenda dello sbarco dei migranti da nave Gregoretti al centro dell’udienza preliminare in corso nell’aula bunker di Catania, “non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali”, le sue scelte sono state “condivise dal governo” e la sua posizione “non integra gli estremi del reato di sequestro di persona” perché “il fatto non sussiste”. Lo ha detto il Pm Andrea Bonomo che, a conclusione del suo intervento in aula davanti al Gup Nunzio Sarpietro, ha ribadito la richiesta di non luogo a procedere nei confronti dell’ex ministro La Procura di Catania nella richiesta di archiviazione aveva scritto che “l’attesa di tre giorni non può considerarsi una illegittima privazione della ‘liberta’ ”, visto che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex ministro dell’Interno, Matteo, nella vicenda dello sbarco dei migranti da naveal centro dell’udienza preliminare in corso nell’aula bunker di, “non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali”, le sue scelte sono state “condivise dal governo” e la sua posizione “non integra gli estremi del reato didi” perché “il fatto non sussiste”. Lo ha detto il Pm Andrea Bonomo che, a conclusione del suo intervento in aula davanti al Gup Nunzio Sarpietro, ha ribadito la richiesta di nonnei confronti dell’ex ministro La Procura dinella richiesta di archiviazione aveva scritto che “l’attesa di tre giorni non può considerarsi una illegittima privazione della ‘liberta’ ”, visto che ...

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA… - LegaSalvini : Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l'udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere!… - LegaSalvini : ++ DOMANI SALVINI SARÀ IN TRIBUNALE A CATANIA PER L'UDIENZA SUL CASO GREGORETTI ++ NON MOLLARE, CAPITANO!… - Mario44623861 : RT @LegaSalvini: MIGRANTI, CASO GREGORETTI. PM CATANIA: 'MATTEO SALVINI NON HA VIOLATO LE CONVENZIONI, IL GOVERNO CONTE CONDIVIDEVA LE VALU… - Adri19510 : Gregoretti: la procura di Catania chiede il non luogo a procedere per Salvini - Politica - ANSA -