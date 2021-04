Evoluzione degli stalkerware : spiare qualcuno è fin troppo facile (Di sabato 10 aprile 2021) Al giorno d’oggi, spiare qualcuno è fin troppo facile. Chiunque può acquistare applicazioni stalkerware, che possono sembrare dei software di parental control o soluzioni antifurto per smartphone. Questo tipo classificazione può aiutare gli sviluppatori a evitare problemi legali; in realtà, il vero scopo di questi software è quello di raccogliere una grande quantità di informazioni altamente sensibili dai dispositivi, senza che gli utenti ne siano a conoscenza. Anche se lo status legale degli stalkerware non è ben definito, l’uso di tali applicazioni non è solo immorale ma anche pericoloso. Siamo convinti della necessità di contrastare questa minaccia, generando maggiore consapevolezza su questo problema e facendo conoscere ai cittadini preoccupati tutte le misure di ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 10 aprile 2021) Al giorno d’oggi,è fin. Chiunque può acquistare applicazioni, che possono sembrare dei software di parental control o soluzioni antifurto per smartphone. Questo tipo classificazione può aiutare gli sviluppatori a evitare problemi legali; in realtà, il vero scopo di questi software è quello di raccogliere una grande quantità di informazioni altamente sensibili dai dispositivi, senza che gli utenti ne siano a conoscenza. Anche se lo status legalenon è ben definito, l’uso di tali applicazioni non è solo immorale ma anche pericoloso. Siamo convinti della necessità di contrastare questa minaccia, generando maggiore consapevolezza su questo problema e facendo conoscere ai cittadini preoccupati tutte le misure di ...

