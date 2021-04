Erdogan, per me Supermario ha detto una mezza verità (Di sabato 10 aprile 2021) Non credo proprio che il sottoscritto possa essere in alcun modo annoverato tra gli ammiratori incondizionati di Supermario, il bravo tecnico finanziario cui i partiti italiani in evidente crisi di prospettiva hanno affidato le sorti del Paese. Risulta infatti sempre più evidente come le scelte di Draghi siano pesantemente ipotecate, come e più di coloro che lo hanno preceduto, dalle priorità sistemiche delle classi dominanti e dei poteri forti sia interni che internazionali. Devo tuttavia riconoscere che anche lui ha avuto modo di dire, sia pure a mezza bocca, una mezza verità, affermando quanto è sotto gli occhi di tutti da lungo tempo e cioè che Erdogan è un dittatore. Come definire altrimenti, infatti, un leader politico come il presidente turco che ha schiaffato in galera decine di migliaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Non credo proprio che il sottoscritto possa essere in alcun modo annoverato tra gli ammiratori incondizionati di, il bravo tecnico finanziario cui i partiti italiani in evidente crisi di prospettiva hanno affidato le sorti del Paese. Risulta infatti sempre più evidente come le scelte di Draghi siano pesantemente ipotecate, come e più di coloro che lo hanno preceduto, dalle priorità sistemiche delle classi dominanti e dei poteri forti sia interni che internazionali. Devo tuttavia riconoscere che anche lui ha avuto modo di dire, sia pure abocca, una, affermando quanto è sotto gli occhi di tutti da lungo tempo e cioè cheè un dittatore. Come definire altrimenti, infatti, un leader politico come il presidente turco che ha schiaffato in galera decine di migliaia di ...

