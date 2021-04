E’ Valentino Pittaro la vittima della tragedia di Pieve di Soligo (Di sabato 10 aprile 2021) Identificata la vittima dell’incidente verificatosi ieri pomeriggio a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso: è il 28enne Valentino Pittaro Valentino Pittaro (screenshot Facebook)Un’altra giovane vita spezzata prematuramente: no, non è l’ennesima vittima del letale Covid ma dei tanti, troppi incidenti mortali che stanno funestando questo freddo inizio di primavera. Valentino Pittaro aveva solo 28 anni e tutta la vita davanti per coronare i propri sogni e per coltivare le proprie passioni: è la vittima del tragico incidente stradale di ieri sera avvenuto in via Crevada a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. La sua Ford Focus, alle 17.50 di ieri pomeriggio, si è ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021) Identificata ladell’incidente verificatosi ieri pomeriggio adi, in provincia di Treviso: è il 28enne(screenshot Facebook)Un’altra giovane vita spezzata prematuramente: no, non è l’ennesimadel letale Covid ma dei tanti, troppi incidenti mortali che stanno funestando questo freddo inizio di primavera.aveva solo 28 anni e tutta la vita davanti per coronare i propri sogni e per coltivare le proprie passioni: è ladel tragico incidente stradale di ieri sera avvenuto in via Crevada adi, in provincia di Treviso. La sua Ford Focus, alle 17.50 di ieri pomeriggio, si è ...

