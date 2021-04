(Di sabato 10 aprile 2021) Sono 410 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi10. Registrati inoltre altri 21. Sono stati 4.597 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.924 tamponi antigenici rapidi, secondo il dato diffuso dalla task-force ligure per l’emergenza. In tutto sono 731 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 12 più di ieri, dei quali 76 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 7.071 persone. E’ di 21 invece il numero dei decessi contenuto nel: di loro sono 2 quelli registrati nelle ultime 24 ore mentre gli altri sono riferiti ai giorni e alle ...

Advertising

LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - zazoomblog : Covid Liguria oggi 410 contagi e 21 morti: bollettino 10 aprile - #Covid #Liguria #contagi #morti: - GiornoeNotteNew : Covid Liguria, oggi 410 contagi e 21 morti: bollettino 10 aprile. Sono 410 i nuovi contagi da coronavirus in Liguri… - italiaserait : Covid Liguria, oggi 410 contagi e 21 morti: bollettino 10 aprile - lifestyleblogit : Covid Liguria, oggi 410 contagi e 21 morti: bollettino 10 aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

Così il presidente della RegioneGiovanni Toti ha fatto il punto questa sera sull'emergenzain. "Da lunedì " prosegue Toti " tornerà alla vita normale un pezzo importante della ...... prima del19. Ed è proprio di mercoledì scorso 6 aprile, la protesta dei ristoratori che sono scesi in piazza a Roma contro lo stop alle riaperture, allineati all'iniziativa nata in...Tutti indicatori che virano verso il meglio, ma non abbstanza per conquistarsi la deroga: le Marche restano in zona arancione Covid. Ma è un traguardo che ... (1.39), Sicilia (1.22), Campania (1.19), ...Scende il valore dell' Rt nazionale a 0,92, la scorsa settimana era a 0,98. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che arriva a 185 dai 232 della ...