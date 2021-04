Costacurta contro Donnarumma | «Inutile baciare la maglia se poi…»

(Di sabato 10 aprile 2021) Alessandrotorna sulle voci riguardanti il futuro di Gianluigi, ecco le sue parole Alessandrotorna sulle voci riguardanti il futuro di Gianluigi, ecco le sue parole: «Cosa farei se fossi al posto di? Non posso saperlo perché non sono come lui. Io e il gruppo di senatori decidemmo di restare sempre al Milan sicuramente guadagnando meno soldi rispetto a quello che avremmo guadagnato altrove. Maldini ha parlato chiaramente: ha dei paletti da dover seguire e senza un sacrificio dall’altra parte non si trova un accordo. Lui (ndr) bacia la, una cosa che odio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Marani e Costacurta impeccabili contro il mercenario e il suo assistito. Oggi Costacurta impeccabile, grandi bordate contro Raiola e Donnarumma per il loro comportamento. Ronaldo giocava contro Maldini, Stam, Ferrara, Nesta, Costacurta, Thuram

