CorSport: “Se Insigne firmerà, sarà un rinnovo a vita. Oppure andrà via” (Di sabato 10 aprile 2021) Se Insigne firmerà sarà un rinnovo a vita. Lo scrive il Corriere dello Sport che, con Antonio Giordano, torna su Insigne e sulla questione rinnovo. Scrive che tutto si deciderà a giugno. O il capitano del Napoli rinnoverà, Oppure sarà ceduto. Non si comincerà la prossima stagione con il contratto che andrebbe in scadenza. Entrambe le parti vorrebbero proseguire, ma bisogna trovare un accordo economico. La Champions inciderà. Il club ha l’esigenza di ridurre il monte ingaggi e questa esigenza sarà ancor più pressante senza la Champions. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Seun. Lo scrive il Corriere dello Sport che, con Antonio Giordano, torna sue sulla questione. Scrive che tutto si deciderà a giugno. O il capitano del Napoli rinnoverà,ceduto. Non si comincerà la prossima stagione con il contratto che andrebbe in scadenza. Entrambe le parti vorrebbero proseguire, ma bisogna trovare un accordo economico. La Champions inciderà. Il club ha l’esigenza di ridurre il monte ingaggi e questa esigenzaancor più pressante senza la Champions. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : CorSport: “Se Insigne firmerà, sarà un rinnovo a vita. Oppure andrà via” Non si comincerà col contratto in scadenz… - infoitsport : CorSport su Insigne: il gol più amaro della sua super stagione! Grandi numeri e grandi applausi, altroché, ma poi? - CorSport : #Napoli, #negativi Meret, Di Lorenzo e Insigne - CorSport : #Insigne come #Maradona e più di #Cavani: i traguardi nel ko con la Juve - Marco_Evang : RT @salvione: Insigne come Maradona e più di Cavani: i traguardi nel ko con la Juve -