(Di sabato 10 aprile 2021), moglie dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, è statad’urgenzadopo aver contratto il Covid. Covid,: ricovero d’urgenza per la moglie di Simone Inzaghi su Notizie.it.

Advertising

GiaTweetOff : RT @ForzaLazio__: #Coronavirus, Gaia Lucariello ricoverata allo Spallanzani?? Forza Gaia?? #ForzaLazio - ForzaLazio__ : #Coronavirus, Gaia Lucariello ricoverata allo Spallanzani?? Forza Gaia?? #ForzaLazio - gaia_sessa : RT @maibrill0: se muoio di coronavirus prima che esca l’album di Tedua mi incazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gaia

... ma ora pare che le condizioni disi siano aggravate al punto da rendere necessario il ... mettendo gli altri in guardia sul: 'Guai a chi dice che è una semplice influenza'.Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la moglie di Simone Inzaghi,Lucariello, sarebbe stata ricoverata in queste ore allo Spallanzani. La compagna dell'...Inzaghi è positivo alma ...Gaia Lucariello, moglie dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, è stata ricoverata d’urgenza allo Spallanzani dopo aver contratto il Covid.Era stata proprio Gaia ad annunciare tramite i social lo scorso martedì ... Mettendo gli altri in guardia sul Coronavirus: “Guai a chi dice che è una semplice influenza”.