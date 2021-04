Che emozioni per Belen Rodriguez a Canzone segreta: si scioglie in lacrime per la sua famiglia (Di sabato 10 aprile 2021) Nella puntata di Canzone segreta in onda il 9 aprile 2021, tra i protagonisti della serata abbiamo visto anche Belen Rodriguez, pronta a ricevere una dolcissima sorpresa. Non sapeva che cosa aspettarsi, lo ha detto dall’inizio anche se le sarebbe piaciuto vedere su quel palco qualcuno della sua famiglia, visto che per lei, è la cosa più importante al mondo. E non sbagliava Belen. Il racconto è iniziato con le immagini dei suoi adorati nonni, che avevano lasciato l’Italia alla volta dell’Argentina, per trovare fortuna. Poi a lei era toccato il viaggio al contrario e la sua prima tifosa era la nonna, anche se nascondeva bene le lacrime ogni volta che la Rodriguez partiva. Ma sapeva che poteva sempre contare sulla sua adorata nonna. Le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 aprile 2021) Nella puntata diin onda il 9 aprile 2021, tra i protagonisti della serata abbiamo visto anche, pronta a ricevere una dolcissima sorpresa. Non sapeva che cosa aspettarsi, lo ha detto dall’inizio anche se le sarebbe piaciuto vedere su quel palco qualcuno della sua, visto che per lei, è la cosa più importante al mondo. E non sbagliava. Il racconto è iniziato con le immagini dei suoi adorati nonni, che avevano lasciato l’Italia alla volta dell’Argentina, per trovare fortuna. Poi a lei era toccato il viaggio al contrario e la sua prima tifosa era la nonna, anche se nascondeva bene leogni volta che lapartiva. Ma sapeva che poteva sempre contare sulla sua adorata nonna. Le ...

