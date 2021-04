Canzone Segreta non è una sorpresa Serena Rossi si ferma al 16% contro le repliche di Ciao Darwin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) Se un programma di sorprese non sorprende c’è un problema. Alla quarta puntata, il format originale La Chanson Secrète arriva dalla Francia, dove va in onda una volta al mese, pone parecchi interrogativi. E ci si chiede non solo che fine abbia fatto l’articolo nel titolo. Il meccanismo dello show del venerdì sera di Rai1 si ripete per sei volte in due ore e mezza: la conduttrice parla in maniera quasi ossessiva di camerini segreti che non si vedono, disegrete che vengono spiegate poco, della fantomatica paura della poltrona bianca. Rai1 e il direttore Coletta hanno puntato con forza sul nuovo show condotto da, un battage pubblicitario senza precedenti e, secondo Dagospia, un budget superiore al milione di euro a puntata. Basta conoscere l’abc del piccolo schermo ...