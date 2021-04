Beautiful, trame dall'11 al 17 aprile 2021: pentimenti e minacce (Di sabato 10 aprile 2021) Ecco le nuove puntate di Beautiful dall'11 al 17 aprile 2021 dove non mancheranno i colpi di scena più inaspettati della stagione. Steffy pentita del bacio con Liam Nuove puntate molto frizzanti quelle di Beautiful dall'11 al 17 aprile in onda sempre su Canale 5 dalle ore 13.40. Abbiamo lasciato Villa Forrester mentre Eric cercava invano di calmare Quinn - Shauna e Brooke impegnate tra botte e insulti. Nelle nuove puntate Beautiful, dopo che Katie avrà ringraziato Flo davanti a tutti alla Spencer, Wyatt si farà coraggio e rivelerà alla donna di essere pazzamente innamorato di lui e di non volere Sally nella sua vita. Lo Spencer farà capire a Flo di quanto sia importante per lui e di volere - in ogni modo - formare una famiglia con ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 aprile 2021) Ecco le nuove puntate di'11 al 17dove non mancheranno i colpi di scena più inaspettati della stagione. Steffy pentita del bacio con Liam Nuove puntate molto frizzanti quelle di'11 al 17in onda sempre su Canale 5e ore 13.40. Abbiamo lasciato Villa Forrester mentre Eric cercava invano di calmare Quinn - Shauna e Brooke impegnate tra botte e insulti. Nelle nuove puntate, dopo che Katie avrà ringraziato Flo davanti a tutti alla Spencer, Wyatt si farà coraggio e rivelerà alla donna di essere pazzamente innamorato di lui e di non volere Sally nella sua vita. Lo Spencer farà capire a Flo di quanto sia importante per lui e di volere - in ogni modo - formare una famiglia con ...

