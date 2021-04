AstraZeneca, c’è un nuovo effetto collaterale: in arrivo un altro stop? (Di sabato 10 aprile 2021) È stato rilevano un nuovo effetto collaterale dato dal vaccino AstraZeneca. I casi però sarebbero davvero rari al momento e non preoccupano. Vaccino anti-covid AstraZeneca – immagini di repertorio (Getty Images)Ci sarebbe un nuovo effetto collaterale dato dal vaccino AstraZeneca. Sono stati riscontrati infatti alcuni casi di perdita capillare. Il tutto è già stato segnalato anche dall’Ema che è al lavoro per capire l’incidenza di questo fenomeno. Questo effetto è meno pericoloso dei coaguli di sangue, ma anche in questo caso, se non trattato, potrebbe portare a conseguenze spiacevoli. Secondo quanto riportato dal Daily Mail però questo effetto collaterale sarebbe ... Leggi su chenews (Di sabato 10 aprile 2021) È stato rilevano undato dal vaccino. I casi però sarebbero davvero rari al momento e non preoccupano. Vaccino anti-covid– immagini di repertorio (Getty Images)Ci sarebbe undato dal vaccino. Sono stati riscontrati infatti alcuni casi di perdita capillare. Il tutto è già stato segnalato anche dall’Ema che è al lavoro per capire l’incidenza di questo fenomeno. Questoè meno pericoloso dei coaguli di sangue, ma anche in questo caso, se non trattato, potrebbe portare a conseguenze spiacevoli. Secondo quanto riportato dal Daily Mail però questosarebbe ...

