Al via la prenotazione vaccino Covid in Campania per over 60 su Soresa, soluzione ai problemi (Di sabato 10 aprile 2021) Oggi 10 aprile parte la procedura di prenotazione del vaccino Covid in Campania per cittadini tra i 60 e i 69 anni sull'oramai ben nota piattaforma Soresa. Le modalità di adesione restano le stesse delle altre fasce d'età, così come sono prevedibili alcuni problemi che nasceranno dall'ingolfamento di richieste. Il portale dove manifestare la propria volontà ad essere vaccinato è raggiungibile a questo indirizzo. Bisognerà avere a portata di mano il numero della propria tessera sanitaria e il codice fiscale. Entrambi i dati andranno subito inseriti in piattaforma per proseguire nella prenotazione. Nel form sarà possibile anche compilare una sezione relativa all'anamnesi del cittadino, ossia le informazioni relative a tutte le sue cure in essere e ancora scaricare le ...

