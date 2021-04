Vaccini: in Campania 1.025.187; dosi somministrate (Di venerdì 9 aprile 2021) Ad oggi, in Campania, sono 1.025.187; le somministrazioni dei Vaccini effettuate. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 745. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Ad oggi, in, sono 1.025.; le somministrazioni deieffettuate. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 745.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19: dai dati sulla distribuzione dei vaccini in Italia emerge chiaramente quanto denunciamo da mesi: è merca… - anteprima24 : ** #Vaccini, in #Campania superato il milione di #Dosi somministrate ** - RedazioneTvcity : Vaccini in Campania, De Luca: 'Ritardi su dosi e meno personale sanitario' - - dany3laf : Ovvio che sarebbe successo #AstraZeneca - capitan66330410 : Chi vuol fare il vaccino ?!?? In #calabria #toscana #Puglia #sicilia #Campania fanno i vaccini “Aumm aumm”!!viva le tasse!!! @robersperanza -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Campania Vaccini: in Campania 1.025.187; dosi somministrate Ad oggi, in Campania, sono 1.025.187; le somministrazioni dei vaccini effettuate. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 745.839 ...

Indice Rt 0,92 monitoraggio Iss 9 aprile/ Speranza 'Segnali positivi, ma prudenza' di Silvana Palazzo) Bollettino vaccini covid oggi 9 aprile/ Superata quota 12 milioni di dosi ... MONITORAGGIO ISS: ALLARME PUGLIA, SARDEGNA E CAMPANIA A sperare nella zona arancione anche Piemonte e ...

Vaccini: 500 farmacie pronte tra Napoli e provincia Agenzia ANSA Screening per 6000 cittadini al Palatedeschi, presentata l’iniziativa Poi Mastella ha concluso: “Ieri Benevento non ha avuto dosi di vaccino. La Campania deve avere quello che è stato programmato ed invece ne ha avuto 200 mila dosi in meno rispetto al Veneto. Ne parlerò ...

Vaccini anti-Coronavirus, in Sicilia si potranno fare in 796 farmacie Federfarma nazionale ha consegnato alla Struttura commissariale del Generale Francesco Paolo Figliuolo l’elenco delle farmacie italiane che hanno aderito alla campagna vaccinale, al fine di ...

Ad oggi, in, sono 1.025.187; le somministrazioni deieffettuate. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 745.839 ...di Silvana Palazzo) Bollettinocovid oggi 9 aprile/ Superata quota 12 milioni di dosi ... MONITORAGGIO ISS: ALLARME PUGLIA, SARDEGNA EA sperare nella zona arancione anche Piemonte e ...Poi Mastella ha concluso: “Ieri Benevento non ha avuto dosi di vaccino. La Campania deve avere quello che è stato programmato ed invece ne ha avuto 200 mila dosi in meno rispetto al Veneto. Ne parlerò ...Federfarma nazionale ha consegnato alla Struttura commissariale del Generale Francesco Paolo Figliuolo l’elenco delle farmacie italiane che hanno aderito alla campagna vaccinale, al fine di ...