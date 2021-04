UeD | Alessia Cammarota | la richiesta dopo l’aborto | “Vi prego | basta”

(Di venerdì 9 aprile 2021)parla per la prima volta della perdita del bambino che aspettava dal marito Aldo Palmieri. Ecco cosa ha raccontato sui social.parla per la prima volta del difficile momento che sta attraversando. Lei e il marito avevano annunciato sui social di essere in attesa del terzo figlio. Qualche settimanaperò L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : UeD news Aldo e Alessia, la richiesta dopo l’aborto: “Vi prego, basta” - GossipItalia3 : UeD news Aldo e Alessia, la richiesta dopo l’aborto: “Vi prego, basta” #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Alessia

... il triste annuncio in una Storia Instagram in cuiha fatto capire che le cose sono andate male: 'Nessuna domanda, nessun racconto, vi prego'. La coppia nata anella stagione 2013 - 2014 ...La Cammarota condivide un nuovo messaggio con i fan, in cui parla del periodo buio che stanno vivendo dopo la perdita del loro terzo ...La Cammarota condivide un nuovo messaggio con i fan, in cui parla del periodo buio che stanno vivendo dopo la perdita del loro terzo figlio ...In queste settimane Alessia e Aldo si sono chiusi nel proprio dolore chiedendo ai propri fan rispetto e silenzio. La Cammarota rompe il silenzio dopo l’aborto. Un silenzio che ha travolto anche la ste ...