Trento | si scaglia con l' accetta contro i carabinieri che sparano | morto 44enne

commenta Un 44enne di Ala () è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso dall'arma di ordinanza di un carabiniere . L'uomo, pregiudicato, non si sarebbe fermato all'alt dei militari durante un controllo ...... Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Campania, Piemonte e provincia autonoma di, ... E alla Lega che sicontro i 'rigoristi' e considera "completamente folle dare per scontato ...Un 44enne di Ala (Trento) è morto dopo essere stato colpito da un proiettile ... l'uomo li avrebbe accolti impugnando un'accetta e poi si sarebbe scagliato contro i militari. In questo frangente uno ...Un 44enne di Ala (Trento) è morto dopo essere stato colpito da un proiettile esploso dall'arma di ordinanza di un carabiniere. L'uomo, pregiudicato, non si sarebbe fermato all'alt dei militari durante ...