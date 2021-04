Tarli nei mobili? Ecco il rimedio della nonna per eliminarli in maniera definitiva

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 9 aprile 2021) Iin legno sono intramontabili e si adattano a qualunque stile di arredamento, ma questo materiale va trattato diversamente dagli altri; oltre a spolverarli per tenerli puliti infatti vanno sottoposti anche a trattamenti speciali per preservarne l’aspetto nel tempo come lucentezza e robustezza con prodotti specifici quali cera, gommalacca e olio che creano uno strato protettivo, mentre per iantichi viene utilizzata in genere la cera d’api pura. Il problema deiMa soprattutto quando isono appunto antichi, c’è il rischio di ritrovarsi a combattere con un grosso problema, i! Dei piccoli insetti che scavano gallerie nel legno rosicchiandolo e rendendolo sempre più fragile e debole, e una volta arrivati in casa volano da un mobile all’altro distruggendo o ...