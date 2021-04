Stefania Orlando, la decisione che lascia l’amaro in bocca ai fan. C’entra il suo amico Tommaso Zorzi (Di venerdì 9 aprile 2021) Per Tommaso Zorzi e Stefania Orlando l’intesa non è finita col GF Vip. Anche dopo il reality di Alfonso Signorini l’amicizia tra i due concorrenti è proseguita tra interviste doppie e dolci dediche reciproche. Lui è sempre più preso dai suoi impegni televisivi, perché oltre a essere opinionista fisso all’Isola dei Famosi 2021 è spesso al Maurizio Costanzo Show e ha anche da poco inaugurato il suo nuovo format online Il punto Z. Lei invece si vede poco ultimamente sul piccolo schermo. Ma ha tranquillizzato tutti quelli che avanzavano strane teorie: “Volevo dirvi che è anche una mia scelta di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto”.



