Sos dall' Oltrepo | autorizzateci tre hub

di Pierangela Ravizza Un piano per vaccinare in un mese, massimo 40 giorni, tutti i residenti dell'centrale ed orientale. Mille al giorno per ciascuno dei tre hub già pronti e già sperimentati,...

IL GIORNO

di Pierangela Ravizza Un piano per vaccinare in un mese, massimo 40 giorni, tutti i residenti dell'Oltrepo centrale ed orientale. Mille al giorno per ciascuno dei tre hub già pronti e già sperimentati,...Intanto la Sanità, ridisegnata'emergenza Covid, continua a risentire di un'emergenza ancora lontana dalla fine. " Stiamo lavorando in maniera ridotta nel blocco operatorio , facendo soltanto ...Scaricare le responsabilità sui cittadini che si sono attivati solo dal giugno scorso, quando hanno appreso dalla stampa quanto stava accadendo, è pretestuoso e mistificante della realtà". Vengono poi ...I sindaci di Broni, Stradella e Casteggio: in quaranta giorni al massimo proteggeremmo tutti i nostri residenti ...