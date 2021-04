Serie B | Pordenone - Pisa si recupera il 27 aprile

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA - La LegaB ha ufficializzato la data in cui verràta la gara dell'11ª giornata di campionato tra, originariamente prevista per lo scorso sabato 20 marzo e poi ...

Le due squadre sono attualmente impegnate nella parte medio bassa della classifica

La Lega Nazionale Professionisti B ha ufficializzato la data di recupero del match Pordenone-Pisa, valido per la 30esima giornata e rimandato lo scorso mese di marzo. La Lega B comunica che la gara tra Pordenone e Pisa, valevole per l'11a giornata di ritorno della Serie BKT, si disputerà martedì 27 aprile alle 16. Inoltre la Lega B comunica che le gare della 16a giornata di ritorno si disputeranno...