Retroscena TPI – Conte "cerca casa" per i Cinque Stelle (Di venerdì 9 aprile 2021) Cosa fa Giuseppe Conte? cerca "casa" per il Movimento 5Stelle! Non ci crederete (o forse si) ma finora i 5Stelle non avevano mai avuto una sede fisica per i loro incontri preferendo di gran lunga la modalità digitale anche se poi i rendez vous in alberghi e sale riunioni non sono mai mancati. Stavolta l'ormai ex "Giuseppi" vuol fare sul serio: "C'è bisogno di una sede centrale", ha spiegato ai fedelissimi. Ecco che allora di buon grado i 5Stelle si sono messi all'opera per cercare una sede adeguata ma non troppo dispendiosa nel centro di Roma. Riusciranno i nostri eroi….? Intanto continuano le interlocuzioni dell'ex Premier con i big grillini, sempre più spaventati dal dover lasciare la politica se non verrà superato il "tabù" del secondo mandato. Anche per questo sono ...

