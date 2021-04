Raggi | entro fine anno pianteremo 2 500 alberi a Roma

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021)– “Stiamo lavorando molto con il nuovo appalto per la piantumazione deglida 1,4 milioni, con cuicirca 2.500solo quest’. Piante arriver, ad esempio, nella zona di piazza Meucci: in via Francesco Grimaldi tra oggi e domani 28 aceri campestri e in autunno in via Portuense 28 peri e in via Enrico Fermi 23 frassini.” “L’appalto prevede la messa a dimora e la manutenzione per 24 mesi con la sostituzione delle piante che non attecchiscono e la rimozione delle eventuali ceppaie”. Cosi’ la sindaca di, Virginia, in diretta sulla sua pagina Facebook.