Quartucciu | bambino morto in casa per un inaspettato malessere

Ultime Notizie dalla rete : Quartucciu bambino

L'Unione Sarda.it

Il piccolo si trovava con i nonni quando si è sentito male. Nonostante l'arrivo del 118 non c'è stato nulla da fare Di: Redazione Sardegna Live Tragedia nel pomeriggio a, dove undi cinque anni è morto per un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, il piccolo si trovava con i nonni quando si è sentito male. ..." Bimbo di 5 anni muore in seguito a un malore: inutili tutti i tentativi di soccorso, il piccolo non ce l'ha fatta. La tragedia è avvenuta oggi, ilera in compagnia della nonna ...Dramma a Quartucciu, cittadina di circa 13.000 abitanti dell’area ... gettando nella disperazione e nello sconforto la famiglia e l’intera comunità sarda. Bambino morto per malore improvviso Secondo ...QUARTUCCIU. Un bambino di cinque anni è morto oggi pomeriggio 9 aprile per un malore mentre si trovava nella sua abitazione a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari. Da quanto si apprende, il piccolo ...