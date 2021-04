Per la seconda settimana di fila i contagi in FVG sono in calo (Di venerdì 9 aprile 2021) In Friuli Venezia Giulia la situazione pandemica continua a migliorare: per la seconda settimana di fila i contagi sono in calo. Fedriga: “Un dato incoraggiante, ma dobbiamo continuare a mettere in campo tutto l’impegno che abbiamo finora dimostrato per non vanificare i risultati raggiunti. La battaglia contro il virus non è ancora vinta.” Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e incremento percentuale dei casi (fonte: GIMBE) Il grafico illustra il posizionamento delle Regioni in relazione alle medie nazionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (25 marzo – 8 aprile) e dell’incremento percentuale dei casi (1 – 8 aprile). I colori del grafico non si riferiscono in alcun modo a quelli delle aree di rischio identificate dal DPCM 3 novembre ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 aprile 2021) In Friuli Venezia Giulia la situazione pandemica continua a migliorare: per ladiin. Fedriga: “Un dato incoraggiante, ma dobbiamo continuare a mettere in campo tutto l’impegno che abbiamo finora dimostrato per non vanificare i risultati raggiunti. La battaglia contro il virus non è ancora vinta.” Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e incremento percentuale dei casi (fonte: GIMBE) Il grafico illustra il posizionamento delle Regioni in relazione alle medie nazionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (25 marzo – 8 aprile) e dell’incremento percentuale dei casi (1 – 8 aprile). I colori del grafico non si riferiscono in alcun modo a quelli delle aree di rischio identificate dal DPCM 3 novembre ...

Advertising

pisto_gol : La vulgata del momento è “l’Inter di A.Conte fa solo contropiede”Ma i dati statistici dicono che è seconda (dopo l’… - RaiTre : La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, seconda donna ad essere nominata Giudice della Corte Costituzionale, icona d… - Ticinonline : In una casa per anziani grigionese quattro persone sono risultate positive al Covid. Tutte e quattro avevano ricevu… - Scoccinho : RT @ACMDuivel: Immaginate essere a +11 dalla seconda, essere vicini al primo trofeo dopo 10 anni e ciò nonostante ridursi ad ascoltare e co… - viaggrego : #AstraZeneca, Stop in #Francia per la seconda dose: gli #Under55 riceveranno un altro #Vaccino… -