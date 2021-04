Ordinanza di Arcidiacono | vietato sostare in vie | piazze e davanti le scuole

(Di venerdì 9 aprile 2021) Da oggi fino al 18 aprile a Monreale vige il divieto di stazionamento su tutte le vie e ledel territorio comunale, quindi Monreale centro e frazioni. Ricordiamo inoltre, che Monreale e tutta la provincia di Palermo saranno in zona rossa almeno fino al 22 aprile, come ha disposto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. A decorrere dalla data di oggi, con possibilità di proroga, il sindaco di Monreale, con propria, dispone il divieto di stazionamento, dalle ore 09:00 e fino alle ore 22:00, sulle aree pubbliche dell’intero territorio comunale. “È, comunque, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti – che dovranno indicare all’esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all’interno – e tutte le altre attività ...

"Il Covid continua a ferire", dichiara il sindaco, che ha deciso di emettere un'ordinanza per porre il divieto di stazionamento ... essere schiavi della profonda inquietudine", lamenta Arcidiacono. La ...Il Covid però continua a ferire, tutti": esordisce così il sindaco Alberto Arcidiacono attraverso una nota su Facebook ... Per tali motivi, il sindaco ha firmato una ordinanza (in vigore da oggi fino ...