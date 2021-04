Nuovi colori delle regioni dal 12 aprile, 5 verso l'arancione (Di venerdì 9 aprile 2021) Le riaperture, il ripristino delle zone gialle, il check di metà aprile e il nuovo decreto a partire dall'1 maggio. Sono temi caldi, ma soprattutto orizzonti a medio-lungo termine. Le prime novità che impatteranno sulla quotidianità degli italiani saranno le nuove ordinanze del Ministero della Salute che, sulla base dei dati del monitoraggio, potrebbero portare alcune regioni dall'essere zona rossa ad arancione. Da zona rossa ad arancione: cosa cambia Gli italiani hanno ormai imparato cosa significa passare dal rosso all'arancione. Restano comunque chiusi bar e ristoranti che potranno continuare ad operare unicamente con l'asporto, ma si configurano essenzialmente quattro novità: La possibilità di spostamento entro i confini comunali, con possibilità di muoversi entro i 30 ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 9 aprile 2021) Le riaperture, il ripristinozone gialle, il check di metàe il nuovo decreto a partire dall'1 maggio. Sono temi caldi, ma soprattutto orizzonti a medio-lungo termine. Le prime novità che impatteranno sulla quotidianità degli italiani saranno le nuove ordinanze del Ministero della Salute che, sulla base dei dati del monitoraggio, potrebbero portare alcunedall'essere zona rossa ad. Da zona rossa ad: cosa cambia Gli italiani hanno ormai imparato cosa significa passare dal rosso all'. Restano comunque chiusi bar e ristoranti che potranno continuare ad operare unicamente con l'asporto, ma si configurano essenzialmente quattro novità: La possibilità di spostamento entro i confini comunali, con possibilità di muoversi entro i 30 ...

