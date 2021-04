NFL – I prospetti del draft 2021 | Liam Eichenberg

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Notre Dame ha portato in National Football League molti offensive linemen di qualità. Il prossimo su questa lista potrebbe essere il classe 1998. L’offensive tackle originario di Cleveland, arrivato nell’Indiana del 2016, si è presentato al college come uno dei migliori profili della storia recente dei Fighting Irish. Da quando ha cominciato a scendere in campo, non ha deluso le aspettative e si è affermato come uno degli offensive linemen più dominanti del college football. Chi èdimostra sin da subito di possedere le qualità necessarie, per diventare un eccellente offensive tackle. Riceve la valutazione di quattro stelle e si classifica 7° nel ranking dei migliori tackles della nazione e 83° in quello dei migliori profili della ...