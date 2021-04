Miitopia: un nuovo trailer mostra come condividere i Mii! (Di venerdì 9 aprile 2021) Tramite comunicato stampa, Nintendo ha divulgato un nuovo trailer per l’eccentrico Miitopia che mostra come condividere i Mii e molto altro Nintendo Switch è una fioriera per le nuove IP e le esclusive targate Nintendo. Da The Legend of Zelda, a Super Smash Bros, passando per Super Mario, le proprietà intellettuali della casa di Tokyo sono innumerevoli e dal valore intrinseco altissimo. Annunciato durante il direct di febbraio 2021, Miitopia è un nuovo eccentrico titolo dedicato agli avatar esclusivi di Nintendo. In questo bizzarro videogioco potrete intraprendere un’esilarante avventura personalizzabile, reclutando i vostri amici, familiari o chiunque vi venga in mente per abbattere il Duca del Male che ruba le facce degli abitanti. Tramite ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 aprile 2021) Tramite comunicato stampa, Nintendo ha divulgato unper l’eccentricochei Mii e molto altro Nintendo Switch è una fioriera per le nuove IP e le esclusive targate Nintendo. Da The Legend of Zelda, a Super Smash Bros, passando per Super Mario, le proprietà intellettuali della casa di Tokyo sono innumerevoli e dal valore intrinseco altissimo. Annunciato durante il direct di febbraio 2021,è uneccentrico titolo dedicato agli avatar esclusivi di Nintendo. In questo bizzarro videogioco potrete intraprendere un’esilarante avventura personalizzabile, reclutando i vostri amici, familiari o chiunque vi venga in mente per abbattere il Duca del Male che ruba le facce degli abitanti. Tramite ...

Advertising

Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: Miitopia: pubblicato un nuovo trailer dedicato allo strambo titolo in arrivo su Nintendo Switch - Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: Miitopia: pubblicato un nuovo trailer dedicato allo strambo titolo in arrivo su Nintendo Switch - infoitscienza : Miitopia: nuovo trailer per la versione Nintendo Switch - AkibaGamers : Nintendo diffonde in rete un nuovo trailer che ci mostra nel dettaglio la versione Nintendo Switch di Miitopia, il… - Nintendari_it : Miitopia: Nintendo pubblica un nuovo video trailer dettagliato in lingua italiana! -